Camorra: Manfredi, Siani giornalista senza compromessi, suoi insegnamenti restano nella memoria della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giancarlo Siani vive nell’impegno di ogni cittadino che si batte per la legalità e trova il coraggio di denunciare, che sceglie di non abbassare la testa.Giancarlo è stato un giornalista senza compromessi: ha raccontato la verità ad ogni costo e ha onorato la professione, rivendicando con l’inchiostro dei giornali il diritto di tutti alla libera informazione. Insegnamenti e sacrificio che resteranno sempre impressi nella memoria della nostra città. Oggi, 36 anni dopo la sua morte, non smettiamo di raccontare chi era e cosa faceva, aiutando le nuove generazioni a capire sempre da che parte stare". Così sui suoi canali social, Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli. (Ren)