- "Il 23 settembre 1985 Napoli piangeva Giancarlo Siani, ucciso brutalmente dalla camorra a 26 anni per aver denunciato con coraggio dalle pagine de Il Mattino quello che tanti facevano finta di non vedere. A distanza di 36 anni il suo ricordo vive nelle coscienze dei tanti cittadini onesti della nostra terra. Napoli non dimentica". Così su Facebook Severino Nappi, consigliere della Lega in Campania. (Ren)