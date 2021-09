Napoli: Turi (commercialisti), professionisti decisivi per il rilancio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottobre sarà un mese di grandi cambiamenti. I cittadini napoletani saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco, mentre i dottori commercialisti eleggeranno il nuovo presidente dell'Ordine territoriale. Al di là dei vincitori, crediamo che questo sia un momento molto importante per costruire una nuova Napoli, in cui i professionisti possano essere protagonisti del cambiamento e di quel rilancio della città atteso da troppi anni". Lo afferma Eraldo Turi, candidato alla presidenza dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli con la lista "Sviluppo e trasparenza". "Le sfide che attendono la città richiedono competenze, compattezza e una certa dose di coraggio. Per farci trovare pronti, dovremo restituire alla professione la dignità e il valore che merita, facendo diventare il commercialista sempre più un riferimento ufficiale delle istituzioni e del governo. Una categoria economica che sia essenziale nei fatti e non solo a parole. Sarà necessario dialogare anche con tutti gli uffici territoriali di Agenzia delle Entrate, Inps e tribunali". "Fare del commercialista un elemento essenziale per istituzioni, cittadini e imprese, essere al passo con le sfide del futuro grazie alla formazione e diventare un riferimento anche nel sociale. Sono queste - conclude Turi - le sfide che proveremo a vincere nei prossimi anni, per diventare sempre più una categoria d'eccellenza che possa supportare centinaia di migliaia di napoletani nelle loro attività socio-economiche in questa fase post pandemica". (segue) (Ren)