Elezioni 2021: prezzi ridotti ed esenzioni di viaggio per chi si reca alle urne (2)

- Per chi viaggerà in treno, la società Trenitalia spa rilascerà biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60 per cento sulle tariffe regionali e del 70 per cento sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la seconda classe e per il livello di servizio standard. La società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori spa applicherà, sul prezzo al pubblico dei propri biglietti ferroviari, una riduzione pari al 60 per cento. L’agevolazione potrà applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari nominativi di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy. La Società Trenord srl, che opera in Lombardia, applicherà le agevolazioni con il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60 per cento sulle tariffe regionali. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili per la seconda classe.​​​ (segue) (Rin)