Trasporti: Cirillo (M5s), abbonamenti gratis agli studenti, off limits il sistema Unico Campania

- "È inspiegabilmente off limits la piattaforma che consente di effettuare gli abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici regionali agli studenti della Campania. A due settimane dall'inizio dell'anno scolastico, oltre che dei corsi e delle sessioni d'esame in tutte le università della regione, questa agevolazione tanto sbandierata dal governatore De Luca non è ancora nella disponibilità dei principali beneficiari". Così il consigliere regionale in Campania del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Trasporti, Luigi Cirillo, che annuncia un'interrogazione sulla vicenda. "Chiunque abbia tentato i questi giorni di accedere al sistema di Unico Campania per la registrazione dei propri dati - prosegue - è incappato puntualmente in una procedura che si blocca all'atto della registrazione dei documenti. E non è possibile neppure interloquire con gli uffici della Regione, dal momento che ai numeri di telefono indicati sul sito non risponde mai nessuno. Sono centinaia le segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi giorni da parte di studenti che non riescono a completare la procedura di registrazione. Un danno non di poco conto – conclude Cirillo - soprattutto per le casse di numerose famiglie che già tirano avanti con sacrificio a seguito della crisi per effetto dell'emergenza Covid".(Ren)