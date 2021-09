Abruzzo: Testa (Fd'I), restyling stabilimenti balneari caratterizzi stagione 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnovare è la parola d'ordine per essere al passo con i tempi e in grado di adeguare il prodotto alle nuove richieste dei clienti. Occorre migliorare aderendo anche a nuovi modelli di business capaci di riqualificare il sistema locale e regionale dell'offerta turistica. Rinnovare significa innanzitutto rendersi competitivi: a nuova domanda deve corrispondere una capacità di reazione e di adattamento da parte degli operatori e delle mete turistiche. Già a luglio 2019 - scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa - riproposi l'idea dei bungalow sulla spiaggia, una risposta concreta, fattibile e altamente concorrenziale alla lamentata ed oggettiva carenza dei posti letto. L'avvento del Covid ha di fatto sovvertito l'ordine delle tante priorità di cui occuparsi ma è tornato il momento di sviluppare soluzioni innovative e intelligenti per vincere le molteplici sfide che attendono il settore del turismo costiero. I bungalow rappresentano di certo una offerta turistica nuova per Pescara e per molte località costiere della regione, già ampiamente collaudata e oramai dislocata su tutto il territorio nazionale, dalla montagna al mare dove si riscontra la maggiore concentrazione, e con risposte eccellenti in termini di presenze. Strutture a costi contenuti, ecocompatibili e rimovibili, che vanno ad affiancarsi agli alberghi e alle altre strutture ricettive , da sole non più sufficienti a soddisfare la domanda turistica. In termini di attuabilità , ricordo come per la loro realizzazione sia possibile sfruttare lo spazio dove sono ancora ubicate le vecchie cabine uso spogliatoio, non più utilizzate da diversi anni, recuperando così anche il 25% di vista mare - aspetto niente affatto marginale perché ci sarebbe un abbattimento di barriere visive - grazie al posizionamento dei bungalow in verticale direzione mare anziché in orizzontale". (segue) (Gru)