Caserta: truffe a compagnie assicurative, 6 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina nei Comuni di Caserta, Casagiove e Bellona (Ce), i carabinieri della compagnia di Caserta, con il supporto degli altri comandi e del nucleo cinofili di Sarno (Sa), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare nei confronti di 6 soggetti, indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di compagnie assicurative, furto, estorsione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. 5 degli indagati sono stati sottoposti alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, 1 a quella della custodia in carcere. L'attività di indagine è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. I successivi approfondimenti, fanno sapere gli inquirenti, hanno consentito di far emergere un articolato contesto criminale e di acquisire gravi indizi di colpevolezza relativi all’esistenza e all’operatività di una associazione per delinquere, dedita al compimento di frodi assicurative e di altri reati, perpetrati attraverso la denuncia di sinistri stradali non accaduti e anche attraverso la produzione di certificati medici falsi, ottenuti inducendo in errore il personale sanitario. Queste condotte, secondo gli inquirenti, risultano esser state pianificate e realizzate allo scopo di conseguire dalle compagnie assicurative investite delle relative richieste il risarcimento di danni per le lesioni personali apparentemente provocate da sinistri stradali, in realtà mai avvenuti. L’attività investigativa ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine ad ulteriori condotte illecite connesse al traffico degli stupefacenti e perpetrate da 2 dei 6 indagati.(Ren)