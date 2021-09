Sardegna: Loi, necessario provvedimento ad hoc per emergenza post incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi due mesi del terribile incendio che devastò il Montiferru, il consigliere regionale Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu, prova a tenere viva l'attenzione sulla necessità di aiuto dei territori colpiti. "Dobbiamo garantire, in ogni caso, che i risarcimenti per gli incendi di luglio siano pagati al più presto - afferma - e, quindi, è necessaria una corsia preferenziale per evitare che invece finiscano nelle possibili lungaggini legate alla manovra omnibus del centrodestra. Ritengo necessario approvare immediatamente una legge specifica che, in pochi punti e con tempi rapidi, si occupi di garantire alcuni interventi fondamentali per i territori e le popolazioni colpite dai terribili eventi che nell'ultima settimana di luglio hanno creato effetti devastanti per le famiglie, le imprese e i nostri Paesi. I territori del Montiferru, Planargia, Monte Arci sono stati investiti da un evento di portata straordinaria e le popolazioni non possono più attendere il provvedimento omnibus, in cui sono state inserite le misure dell'emergenza incendi, pari a 20 milioni di euro. Siamo convinti che serva una legge ad hoc che potrebbe andare in aula già la settimana prossima, velocizzando le procedure di approvazione senza perdere ulteriore tempo". (segue) (Rsc)