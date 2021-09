Sardegna: aggiornamento accoltellamento all'officina di via Dolcetta a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha reso noti i nomi dei responsabili dell'accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì nell'officina di via Dolcetta a Cagliari. Si tratta di Alessandro Mundula, 46 anni, autore materiale del triplice accoltellamento e accusato di tentato omicidio e lesioni gravissime, e del complice Nicolò Argiolas, 40 anni, rimasto a bordo dell'auto con la quale i due uomini si sono allontanati dopo l'aggressione. Entrambi gli uomini si trovano ora in carcere ad Uta, dopo esser stati rintracciati nelle rispettive abitazioni nel comune di Sestu durante la notte. In seguito alle indagini condotte dagli investigatori della terza Sezione della Squadra mobile di Cagliari coordinata dal dirigente Fabrizio Mustaro iniziano ad emergere anche le ragioni del gesto, riconducibili ad un litigio in seguito alla riparazione della vettura del Mundula, ferma in officina da circa tre anni. Dei tre feriti, Emanuele Pruner è sicuramente quello più grave, ancora in prognosi riservata dopo esser stato operato d'urgenza nella notte. (Rsc)