Camorra: Maresca, onorare Siani con battaglia per legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. 36 anni dopo la sua uccisione per mano della camorra, la perdita di Giancarlo Siani è una ferita ancora aperta per Napoli e i napoletani. Oggi, il modo migliore per onorare quel sacrificio è rinnovare il nostro impegno nella battaglia per la legalità nelle scuole, per le strade, nelle istituzioni". Così Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli, sui suoi canali social.(Ren)