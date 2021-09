Lavoro: Giani (Toscana), approvare subito decreto Orlando-Todde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo a "24 Mattino" su Radio 24, si è detto favorevole ad un intervento di legge per non ripetere casi come quello della Gkn. "Non ne faccio una questione ideologica ed ho il massimo rispetto delle multinazionali che operano con correttezza però una forma di tutela perché casi come quello della Gkn possano essere frenati sul nascere, se non la facciamo ora, poi di casi come quello della Gkn ce ne ritroveremo tanti. Il decreto Orlando-Todde a mio giudizio - ha spiegato Giani - va approvato, è importantissimo, al di là del caso Gkn, per introdurre dei freni ad un fenomeno che soprattutto per cicli produttivi in evoluzione, penso all'automotive, potrebbero portare i board delle società che controllano alcuni sistemi industriali in Italia a decisioni drastiche che poi pagheremmo duramente. Sono convinto che quella legge (ddl Orlando-Todde, ndr) prima la approviamo e prima rendiamo un servizio alla nostra comunità".(Rin)