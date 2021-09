Afragola (Na): il prefetto inaugura cantiere riqualificazione masseria Esposito Ferraioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, accolto dal commissario straordinario del Comune di Afragola, Anna Nigro, e dai sub commissari Dario Annunziata e Maria Grazia Cerciello, ha partecipato alla posa della prima pietra dei lavori di riqualificazione della Masseria Antonio Esposito Ferraioli, immobile confiscato al clan camorristico Magliulo. L'annuncio in una nota: "Nella struttura, i cui lavori – finanziati con i fondi del Pon legalità 2020 - termineranno entro 210 giorni a far data da oggi, troverà ospitalità un centro per le donne vittime di violenza finalizzato ad offrire sostegno nella gestione delle relazioni con i figli e nella valorizzazione delle competenze utili ad un reinserimento lavorativo. Inoltre, saranno presenti spazi formativi e ricreativi. Nell’area della Masseria, molto estesa, già operano 308 orti sociali assegnati alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, e si svolgono eventi e manifestazioni aperti alla cittadinanza afragolese". (segue) (Ren)