Salute: Amitrano (M5s), progetto 'visita medica sospesa' esempio di opportunità da digitalizzazione (2)

- Dunque ha aggiunto: "L'iniziativa nasce per far fronte alle difficoltà del sistema sanitario: basti pensare che solo in Campania ci sono circa 100mila ricoveri ospedalieri da smaltire, di cui 70mila sono interventi chirurgici. 'Dottorsemplice' è un progetto multipiattaforma interamente dedicato al mondo della sanità e finalizzato a rendere più immediato il rapporto tra il paziente e il proprio medico, permettendo agli utenti di trovare con pochi click lo specialista o la struttura più vicina e adatta alle proprie esigenze, di contattarlo e prenotare una visita". "Il Covid ha determinato una situazione da cui non si torna indietro, penso ad esempio alla formazione online o alla telemedicina, per la quale è però necessaria una maggiore educazione digitale che coinvolga in primis le persone adulte e anziane che ne sono i principali destinatari", ha evidenziato Francesco Fimmanò, direttore scientifico dell'Università Mercatorum e vicepresidente della Corte dei Conti. "Nel settore della giustizia, invece, la situazione è molto disarticolata: se per il penale ci sono effettivamente delle perplessità, credo - ha aggiunto - che nel settore della giustizia civile si possa accelerare puntando sulla telematica". Secondo Anna Campanile, direttrice Marketing e Comunicazione Md spa, "le imprese sono in prima linea nel processo di digitalizzazione del Paese e sono pioniere di sistemi innovativi, dove investono milioni allo scopo di creare processi per migliorare il proprio business. Nel picco del lockdown, ad esempio, siamo riusciti a mantenere gli scaffali dei nostri punti vendita sempre forniti, nonostante le numerosissime richieste, grazie al nostro sistema digitale che in tempo reale monitorava i livelli di forniture. L'evoluzione tecnologica è una grande opportunità, ma non bisogna mai trascurare il fattore umano". (segue) (Ren)