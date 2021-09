Calabria: de Magistris, energie rinnovabili non giustificano "ambienticidio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il progresso e le energie rinnovabili a tutti i costi diventano un "ambienticidio" non va per niente bene. Ma vi pare che per fare spazio a 11 piazzole per pale eoliche si debbano sradicare 800 alberi, nelle Serre vibonesi, tra cui 380 di pino laricio, 275 di alberi di faggio, 15 di abete bianco e tante altre varietà? Ebbene sì con un decreto del 2009 la Regione Calabria aveva approvato questo piano di un parco eolico da 62 megawatt nel territorio tra la provincia di Vibo e quella di Catanzaro". Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Napoli e candidato a governatore della Regione Calabria Luigi de Magistris: "Sebbene sia favorevole alle energie rinnovabili, ma dipende quali, credo che alcuni territori vadano tutelati da una colonizzazione selvaggia. Un lento processo di occupazione che non reca nessun beneficio economico reale al territorio e alla collettività. Perché la Calabria è la seconda regione in Italia per autosufficienza e sovrapproduzione di energia elettrica. Invece il paesaggio è stato venduto ai cacciatori di vento e spesso gli interessi della 'ndrangheta sono dietro l'angolo. Per arginare la devastazione di territori ricchi di storia e di memoria, come giacimenti artistici e archeologici, è necessaria una inversione di rotta immediata". (segue) (Ren)