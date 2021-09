Torre Annunziata (Na): Gallo (M5s), da tre anni non funzionano videocamere sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni dall'insediamento del sindaco Ascione a Torre Annunziata si disamina ancora sui propositi per assicurare sicurezza alla città e contrastare la criminalità organizzata". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del m5s Luigi Gallo: "Il ministero dell'Interno dal 2019 ha fatto tutti gli anni i bandi per installare le telecamere di videosorveglianza in ogni comune. La prefettura ha messo in piedi un sistema integrato di vigilanza pubblico e privato ed oggi dopo i numerosi episodi di violenza di cui siamo a conoscenza ripristinare l'uso di 15 telecamere non è neanche il minimo sindacabile? Sono almeno 3 anni che quelle telecamere sarebbero dovute essere in grado di funzionare. Ogni giorno in più di questa amministrazione è un giorno in più nel buio".(Ren)