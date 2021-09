Campania: M5s, dopo rogo Albanella (Sa) stop impianti rifiuti in area agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il drammatico incendio verificatosi in queste ore al sito di stoccaggio di Albanella impone a tutti noi, esponenti delle istituzioni e cittadini di questa terra, a riflettere sul livello di attenzione e di prevenzione in territori come questo, ma soprattutto sulla pericolosità di saturare zone come questa con impianti di trattamento rifiuti. Non possiamo continuare a ridurre territori come quello in cui ricade il comune di Albanella a contenitori di sversatoi e impianti. In questo contesto, preoccupa non poco la costruzione di una centrale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali a due passi da questo drammatico incendio. Abbiamo il dovere di mettere un freno, una volta per tutte, alla continua deturpazione di aree a chiara vocazione agricola e che abbiamo il dovere di rilanciare, nell'ottica di sviluppare le aree interne della Campania". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale M5s Michele Cammarano e il senatore M5s Felicia Gaudiano. (Ren)