Napoli: domani all'Arenile incontro Manfredi e Vasco Errari (Art.1)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani sera a partire dalle 20.30, all'Arenile a Bagnoli in via Coroglio 14/B, la serata elettorale con il capolista di Napoli Solidale, Sergio D'Angelo e i candidati e le candidate della lista a sostegno di Gaetano Manfredi. L'annuncio in una nota. Nel corso della serata, un talk con Sergio D'Angelo, il candidato sindaco Gaetano Manfredi ed il senatore Vasco Errani di Articolo Uno per discutere delle prossime elezioni amministrative in programma per il 3 e 4 ottobre. (Ren)