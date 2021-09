Napoli: vigili sequestrano migliaia di articoli scolastici non conformi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei controlli predisposti in concomitanza dell'avvio dell'anno scolastico, la polizia municipale di Napoli ha sequestrato circa 11mila articoli, di materiale scolastico vario e giocattoli, posto in commercio e non conforme alla normativa vigente. In tre distinti esercizi commerciali, della zona industriale, gli agenti hanno sequestrato, infatti, migliaia di articoli tra pastelli, colori a tempera ed acqua, evidenziatori, tubetti di colla, marcatori e giochi in gomma ed a carico degli esercenti sono state elevate sanzioni da 1.500 a 10.000 euro. (Ren)