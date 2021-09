Napoli: domani incontro Confcommercio, imprese e coop con candidato Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato territoriale di Napoli della Confcooperative Campania, Organizzazione di rappresentanza, assistenza e revisione delle imprese cooperative e delle imprese sociali, apre un confronto con i candidati sindaco per la città di Napoli. Il primo incontro è con Gaetano Manfredi: appuntamento per domani alle ore 16.30, presso la sede del Consorzio Proodos, via Benedetto Brin 2, Napoli. L'annuncio in una nota. All'incontro parteciperanno i membri del Comitato territoriale e i rappresentanti delle cooperative associate che si relazioneranno con Manfredi sui temi che riguardano lo sviluppo e la crescita di Napoli e dell'area metropolitana. Ad introdurre i lavori sarà Umberto Amoroso, presidente Comitato territoriale di Napoli che spiega gli obiettivi del confronto: "Il futuro di Napoli ci riguarda. La cooperazione non è solo un modo di fare impresa, ma anche di vivere le comunità. Vogliamo aprire con il candidato un dialogo sullo sviluppo della Città e dell'Area metropolitana e sul contributo che il movimento cooperativo può dare in tutti i comparti, dalla valorizzazione di spazi, di beni confiscati o in disuso alla gestione di servizi, dalle attività culturali e sociali al rilancio dell'area portuale, dall'agricoltura alla pesca fino all'edilizia sociale. Ma più di tutto vogliamo sottolineare l'urgenza di un confronto costante per la costruzione di un sistema economico che valorizzi la persona e tenga al centro il benessere delle nostre comunità".(Ren)