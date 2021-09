Sardegna: Carabinieri sventano furto a Decimomannu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati i Carabinieri della compagnia di Decimomannu a sventare un tentativo di furto al supermercato Eurospin del paese della città metropolitana di Cagliari. I fatti si svolgono verso le 3 di notte, quando una pattuglia dei Carabinieri effettua il consueto giro di controllo per le vie cittadine e avvista due grossi furgoni nel parcheggio del supermercato. Una volta giunti sul posto sono state notate delle ombre allontanarsi precipitosamente nella campagna circostante, mentre la perquisizione dei due mezzi - entrambi vuoti - ha rilevato la presenza di un grosso cavo in acciaio. Le supposizioni degli investigatori portano a credere che fosse in atto un pieno per portare via la cassaforte interna. (Rsc)