Giustizia: caporalato, indagine condizioni abitative dei migranti nell’agroalimentare, Decaro e Orlando scrivono ai Comuni

Il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, con una lettera indirizzata a tutti i Comuni italiani, invitano le amministrazioni locali a partecipare alla prima indagine nazionale sulle condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agro-alimentare. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività del progetto "InCas - Piano d'Azione a supporto degli enti locali nell'ambito dei processi di Inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di Contrasto allo Sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato" sostenuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da Anci in collaborazione con la Fondazione Cittalia.