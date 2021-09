Napoli: Coccia, bene Cgil su rilancio Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho partecipato all'incontro che Alessandra Clemente, candidato sindaco di Napoli, ha avuto con i vertici di Cgil Campania e ho potuto constatare la serietà e la concretezza degli argomenti sul tavolo. E' fondamentale che i sindacati abbiano un canale aperto con le istituzioni e possano contare su dialogo e collaborazione. Su questo, in futuro, va fatto molto di più". Lo ha dichiarato Elena Coccia, candidata al Consiglio comunale di Napoli e capolista di "Alessandra Clemente Sindaco", consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega all'Attuazione dello Statuto e allo Sviluppo attraverso la Cultura: "Nel corso dell'incontro sono stati toccati temi centrali sui quali, in questi anni, mi sono più volte spesa. Tra questi, la necessità di rendere territoriali servizi essenziali come il trasporto pubblico, mettendo al centro la città metropolitana. Ad oggi, la mancata unificazione di realtà di trasporto pubblico locale, come Anm e Eav, ha dato luogo a una lunga stagione di disservizi e incapacità. Anche sul tema rifiuti va recuperato un ruolo proattivo dell'ente città metropolitana con la mancata integrazione delle funzioni di Asia e Sapna, che si occupa del servizio provinciale di smaltimento. Una realtà segnata da molte criticità di lungo corso ma che, grazie ai fondi del Pnrr e a una migliore sinergia istituzionale, può essere recuperata e giocare un ruolo importante nella gestione delle politiche sui rifiuti". (Ren)