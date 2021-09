Sardegna: ennesimo rinvio per la ripartenza del progetto Sider Alloys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non arriva il tanto sospirato via libera al progetto di revisione e ristrutturazione dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, nel sud della Sardegna. Dalla Conferenza dei servizi in programma, infatti, è venuto fuori un nuovo rinvio al 30 settembre, visto che è stato richiesto un ulteriore approfondimento sull'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) di competenza della Provincia. Una situazione quanto mai delicata quella dell'impianto del Sulcis, che vede direttamente interessati i 400 dipendenti dell'azienda, in cui è in corso un investimento da 150 milioni d'euro per riprendere l'attività a partire da gennaio 2022. (Rsc)