Piemonte: Icardi, Cto sarà inserito con 450 letti in Parco della Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore ha osservato che, oltre a mantenere le sue peculiarità in ambito traumatologico, il Cto dovrà altresì essere potenziato per svolgere il ruolo di ospedale spoke nell’ambito del Parco della Salute. A tale fine, ad esempio, bisognerà prevedere la realizzazione di un reparto di Medicina generale e uno di Chirurgia generale, che integrino le funzioni della traumatologia. Tale ruolo prevederà un investimento su risorse umane e logistiche per completare gli attuali assetti organizzativi del presidio. Già oggi è in corso di definizione la collaborazione con gli ospedali che insistono sull’area Torino Sud, per ottimizzare la presa in carico territoriale e non duplicare i servizi. Tra le eccellenze del Cto, l’assessore ha citato anche il Centro grandi ustionati e l’Unità spinale unipolare. Oggi si sta investendo sulla rete traumatologica e su quella riabilitativa così da ottimizzare la medicina di percorso e meglio integrare l’alta specialità con il territorio e le altre eccellenze delle reti regionali. La definizione delle specialità che dovranno essere integrate nel Cto di oggi (Medicina interna, cardiologia, chirurgia generale ecc) aiuterà il Cto del futuro ad essere sinergico con il Parco della Salute da un lato e il territorio dall’altro. (Rpi)