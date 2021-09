Sardegna: Università di Cagliari, eletti i sei presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il percorso di rinnovamento dell'Università di Cagliari, che dopo aver annunciato la programmazione strategica in sinergia col Comune, ha nominato tramite il rettore Francesco Mola i sei presidenti delle facoltà. Si tratta di Elio Acquas per la facoltà di Biologia e farmacia; Luca Saba per Medicina e chirurgia; Daniele Cocco per Ingegneria e architettura; Nicola Todesco per Scienze economiche, giuridiche e politiche; Antonello Mura nominato per Studi umanistici e Paolo Ruggerone per la facoltà di Scienze. Questi i saluti del rettore Mola ai nuovi presidi: "I miei migliori auguri di buon lavoro ai colleghi che si apprestano a guidare le nostre sei facoltà. E colgo l'occasione per ringraziare i loro predecessori per l'ottimo lavoro svolto". (Rsc)