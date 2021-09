Napoli: niente autorizzazione e violazioni rifiuti, sanzioni a pescheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale di Napoli, in un'operazione congiunta con i militari dell'Esercito, hanno sottoposto a controllo le attività commerciali in Via Emilio Scaglione per la verifica dell'etichettatura di provenienza dei prodotti alimentari. L'annuncio in una nota. Tra gli esercizi controllati, una pescheria poneva in vendita prodotti ittici privi di certificazione di provenienza. Al responsabile è stata contestata la mancanza dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio, nonché l'inosservanza del divieto di utilizzo dei sacchi neri per il conferimento di rifiuti e la mancata differenziazione dei rifiuti. E' intervenuta sul posto, su richiesta degli agenti, la Asl competente che ha rilevato la mancanza dell'indicazione di provenienza ed ha sottoposto a sequestro amministrativo la merce. Durante i controlli si è inoltre accertata l'occupazione di suolo abusiva da parte di un negozio di alimentari al quale è stata, inoltre, contestata l'inosservanza delle norme sugli avvisi del divieto di fumo all'interno di esercizi commerciali. (Ren)