Caserta: stalking alla ex, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si era rassegnato alla fine della loro relazione e aveva iniziato a tempestare la ex. L'uomo, un 34enne della provincia di Caserta, è stato arrestato. E' accusato di aver assunto comportamenti tanto molesti al punto da giungere a controllare la donna sotto casa, a screditarla sui social con profili falsi e avrebbe persino contattato alcune agenzie funebri della zona per organizzare il funerale della madre, tutt'altro che defunta. Per il 34enne è scattata la custodia cautelare in carcere. (Ren)