Molise: Gdf Termoli, sequestrati 28 mila litri di gasolio di contrabbando

- Nell'ambito del piano di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti, una pattuglia della Compagnia della Guardia di finanza di Termoli ha intercettato un carico di gasolio per autotrazione trasportato in totale evasione di imposta, sottoponendo a sequestro 28.000 litri di prodotto petrolifero e l'autocisterna utilizzata per il trasporto illecito. In particolare, i finanzieri, nel corso di una perlustrazione lungo le maggiori rotabili del territorio, hanno sottoposto a controllo un'autocisterna proveniente dalla Germania e diretta a Malta. Insospettiti dalle dichiarazioni sul carico fornite dal conducente e da discrasie rilevate sui documenti di accompagnamento, i militari hanno deciso di approfondire i riscontri anche attraverso le interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo e prelievi di campioni del prodotto trasportato al fine di procedere alla successiva verifica delle sue specifiche chimiche e delle connesse caratteristiche qualitative. (segue) (Gru)