Piemonte: Finpiemonte, presto il nuovo Cda (2)

- A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Regione stessa nel corso dell’Assemblea straordinaria degli azionisti di Finpiemonte del 16 settembre scorso circa la decadenza o meno del Cda (tre componenti dello stesso organo amministrativo hanno già rassegnato le dimissioni) e dopo la disponibilità del vicepresidente del Cda di Finpiemonte a dimettersi, il Collegio sindacale ha risposto che l’attuale Cda debba ritenersi decaduto dal momento in cui le modifiche statutarie saranno iscritte nel Registro delle imprese e le dimissioni del vicepresidente del Cda saranno efficaci. Al verificarsi di tali condizioni la Regione metterà in atto gli adempimenti per la nomina del nuovo Cda. Durante il question time è stata data risposta anche alle seguenti interrogazioni a risposta immediata: “Risultati dello studio comparativo IRES sulla realizzazione del nuovo ospedale dell'ASL TO5” presentata dal Pd, “Quale futuro per il Cto?”, presentata dalla Lega, "Estrema siccità e tutela della fauna selvatica", proposta da M5s, “Liste d’attesa infinite, il clamoroso caso della polisonnografia.Quali soluzioni?", presentata dai Moderati e “Questioni in merito alla mancanza delle dimissioni del presidente di Film Commission Torino Piemonte” presentata da Luv. (Rpi)