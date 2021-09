Napoli: domani Toti e Quagliariello con Maresca e lista Cambiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la presenza del presidente Giovanni Toti e del senatore Quagliariello, la lista 'Cambiamo' terrà una manifestazione pubblica a Napoli, promossa dal consigliere regionale Raffaele Maria Pisacane, alla quale parteciperà il candidato sindaco Catello Maresca. L'appuntamento è per domani, giovedì 23 settembre, alle ore 16:00 presso il teatro Troisi, in via Leopardi 192. Interverranno, con Toti, Quagliariello, Pisacane e Maresca, la senatrice Mariarosaria Rossi e il candidato alla presidenza della III municipalità Mauro Santoro". L'annuncio in una nota.(Ren)