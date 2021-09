Sardegna: stallo Sider Alloys preoccupa i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È unanime il coro di lamentele e perplessità sulla situazione di stallo dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, su cui si esprimono i rappresentanti sindacali regionali. "Non riusciamo a capire ancora perché ci sia questo accanimento su un investimento importante per il territorio e che darebbe ai lavoratori la possibilità di trovare la dignità nel lavoro", commenta Bruno Usai della Cgil: "Sembra quasi che ci sia qualcuno contrario a questo progetto di ripartenza dell'azienda". Grande delusione anche per Rino Barca della Cisl: "Rimango deluso da quanto avvenuto in quanto ci auguravamo tutti che ci fossero le autorizzazioni definitive per poter far ripartire la macchina del riavvio dell'impianto. Cercheremo di capire meglio quali sono le difficoltà che hanno portato a questo ennesimo rinvio ci auguriamo che la Provincia non metta a rischio il riavvio dell'impianto". Renato Tocco della Uilm invece chiede chiarezza sulle tempistiche delle richieste: "Non si capisce perché solo adesso la Provincia si sia fatta avanti e non sia espressa prima allungando i tempi quando c'è un'azienda pronta ad investire. Ora che stanno partendo con i corsi di formazione, ogni giorno è fondamentale visto che questo processo dura da tantissimi anni. I lavoratori hanno bisogno di risposte: la politica si deve assumere le proprie responsabilità". (Rsc)