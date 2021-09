© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti con progresso e innovazione. Con coraggio utilizziamo insieme tutte le strade offerte dal Pnrr per crescita e sviluppo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giarcarlo Giorgetti, in occasione della sua visita all'azienda Oslv Italia di Roseto in Abruzzo. (Rin)