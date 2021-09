Napoli: Laboccetta, su Cesaro Forza Italia garantista a scoppio ritardato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al ‘Corriere del Mezzogiorno’ oggi in edicola ho scoperto che Fulvio Martusciello ha inventato il garantismo a scoppio ritardato. E che il fortunato che dovrebbe beneficiarne è Armando Cesaro, esattamente lo stesso che Martusciello fece cacciare l’anno scorso dalle liste regionali di Forza Italia per una vicenda giudiziaria dalla quale è uscito immacolato. Cesaro, per intenderci, è anche il cognome dal quale solo una settimana il candidato sindaco Catello Maresca, sostenuto da Martusciello, ha preso platealmente le distanze e sempre per vicende di Procura. A questo punto, consigliamo vivamente a Forza Italia di adottare la soluzione delle targhe alterne, di cui proprio Napoli fu capofila in Italia per contenere il traffico in città. In questo caso, invece, ci aiuterebbe a capire in quali giorni il partito di Martusciello è garantista e in quali no” Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, Presidente Polo Sud. (Ren)