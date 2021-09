Imprese: Rixi (Lega), nuova commessa Piaggio Aero segnale attenzione per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita del ministro Giancarlo Giorgetti a Savona ha dato i suoi frutti con la conferma della nuova commessa per l'acquisto di sei P180 di Piaggio Aerospace". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e coordinatore Lega Liguria. "Una conferma - spiega - dell'attenzione del Mise e della Lega sui dossier del Savonese e della Liguria che riguardano l'occupazione. È un grande risultato per il territorio che arriva all'indomani dell'incontro con i sindacati a cui abbiamo preso parte a Savona. Un segnale chiaro, quando le istituzioni parlano la stessa lingua i risultati concreti arrivano sul territorio".(Com)