Fisco: sindaci Lega, riforma catasto e aumento Imu disastro, mozioni in oltre 1.000 Comuni

- La bocciatura della riforma del catasto e l'aumento dell'Imu arriva anche da tutti i sindaci della Lega e dagli amministratori presenti in oltre 1.000 Comuni italiani. Per questo - si legge in una nota del Carroccio - la Lega presenterà una mozione per scongiurare quello che rischia di essere un salasso per milioni di famiglie italiane, un danno grave per il mercato immobiliare e un colpo mortale alla ripresa economica post-Covid. Per Stefano Locatelli, coordinatore degli Enti locali del partito è necessario l'impegno di tutti i sindaci ma anche dei governatori di ogni colore politico per questo presentiamo una mozione in ogni amministrazione che ci vede presenti affinché "si sollecitino i rappresentanti di governo ad attuare una riforma del sistema fiscale che vada nella direzione di una sua semplificazione e riduzione d'imposizione nei confronti degli italiani e di opporsi a una revisione del Catasto a parità di gettito, che, contrariamente ai principi che devono muovere la riforma, aumenterebbe esponenzialmente il peso fiscale sulle seconde case e rischierebbe di escludere tante famiglie dal sistema di welfare deprimendo il mercato immobiliare ed in generale l'economia nazionale". L'Italia, conclude Locatelli, "ha bisogno di risposte, di ricette non di complicazioni o salassi. I nostri concittadini hanno già pagato un prezzo troppo alto per la pandemia, è ora di guardare avanti con fiducia al futuro e questo implica senz'altro che il governo proceda a una riduzione e non un aumento del carico fiscale". (Com)