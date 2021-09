Salerno: Tofalo (M5s), crollo al plesso Genovesi, tragedia sfiorata a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una tragedia sfiorata, un episodio gravissimo che solo per un caso non ha provocato feriti, c'è sconcerto e rabbia tra i genitori degli alunni del plesso "Genovesi – Da Vinci" di Salerno. È inaccettabile che le scuole, i luoghi in assoluto che dovrebbe essere tra i più sicuri, troppo spesso sono ridotti a colabrodo con soffitti che cadono a pezzi mettendo in serio rischio l'incolumità degli alunni". Lo ha affermato il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo: "Il gravissimo crollo conferma una problematica di carattere generale ossia la sicurezza degli edifici scolastici nella nostra Regione e dell'intero territorio nazionale. Esiste un numero molto elevato di istituti che non presentano caratteristiche di sicurezza specialmente nel nostro comune e mancanza di attenzione per metterli in sicurezza". Tofalo ha concluso: "Chiedo all'amministrazione di ripristinare urgentemente la classe e di mettere in sicurezza l'intera scuola che deve essere un luogo sicuro e non di pericolo. Stavolta chiedo, inoltre, che non si riduca alla solita passerella, alla quale abbiamo assistito dopo un episodio simile ma ci si attivi con urgenza e in maniera decisa". (Ren)