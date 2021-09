Terremoto: Bellanova su sismabonus, necessaria modifica al decreto 58 per impedire eventuali difformità di trattamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili solleciterà la convocazione della commissione istituita per il monitoraggio dell'attuazione del decreto 58_2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati) per individuare una proposta tale da eliminare le eventuali eventuali difformità di trattamento relative all'applicazione del beneficio fiscale. Lo ha annunciato in commissione Ambiente la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, rispondendo nel corso del Question Time all'interrogazione a prima firma Lucchini. "Il ministero", ha affermato Bellanova, "provvederà a sollecitare la commissione cui partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'economia e delle Finanze per individuare una proposta condivisa consistente in un intervento normativo ovvero in una modifica al decreto ministeriale 58 e a quanto intervenuto successivamente".(Com)