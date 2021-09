Piemonte: Icardi, Cto sarà inserito con 450 letti in Parco della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo ad un question time in Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, ha assicurato che il Centro Traumatologico Ortopedico (Cto) di Torino non solo è inserito nel progetto Parco della Salute, ma con i suoi 450 letti lo completa e lo integra. In particolare, nel Parco sono previsti 44 posti (due unità ad altissima complessità: ortopedia robot assistita e onco ortopedia e sequele di politraumi) dedicati all’ortopedia/traumatologia ad altissima specializzazione, mentre i 450 letti del Cto sono e saranno parte integrante del progetto, mantenendo la propria attuale caratterizzazione di Trauma Center di riferimento regionale, con una maggiore integrazione con il territorio. Una vocazione ad alta specializzazione ortopedica, traumatologica e riabilitativa che è da sempre punto di riferimento per tutta l’area metropolitana e per la Regione Piemonte, essendo il Cto hub per le principali reti del trauma (trauma vertebro-midollare, trauma della mano e del bacino complesso, riabilitazione di III livello). (segue) (Rpi)