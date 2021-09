Napoli 2021: le proposte delle imprese per il rilancio della città, Confcommercio incontra i candidati sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermare il declino: le priorità e le proposte delle imprese per il rilancio della città di Napoli". Questo il titolo del documento presentato dai rappresentanti di Confcommercio ai candidati sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Catello Maresca. "Al centro degli incontri - si legge in una nota - i temi fondamentali per la rinascita della città a partire dal trasporto pubblico, le infrastrutture, l'efficienza della pubblica amministrazione, ma anche la necessità di riorganizzare il piano per il commercio, la necessità di attivare i distretti del commercio, il rispetto delle regole, il futuro del porto. Temi che si vanno a inserire in una fase difficile per tutto il terziario avanzato anche a causa della pandemia". Il presidente di Confcommercio di Napoli Carla della Corte, il direttore generale Pasquale Russo, il commissario Giacomo Errico, insieme ai rappresentanti del direttivo si sono confrontati sulle soluzioni e sulle proposte con Gaetano Manfredi e Catello Maresca. Carla Della Corte ha sottolineato che "anche fisicamente Confcommercio è vicino al Comune e intende essere un punto di riferimento, un pungolo costante per affrontare le emergenze ma ancor più le vicende ordinarie come quella riguardanti le municipalità che sono più vicine ai territori". Giacomo Errico ha sottolineato "l'importanza di Confcommercio così come in tutta Italia come riferimento di competenze per il Comune di Napoli per dare soluzioni alle tante esigenze della città". Pasquale Russo, direttore generale Confcommercio, tra le tante iniziative necessarie ha osservato che "bisogna partire dal corretto utilizzo delle risorse del Pnrr in tanti settori dalla logistica al porto di Napoli per esempio" e si è soffermato "sui distretti del commercio e sulla necessità di un nuovo rapporto più autonomo e corretto tra Comune e Regione". (segue) (Ren)