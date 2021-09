Napoli 2021: Paliotto (Fondazione Banco Napoli), patto con la next generation perché il presente è dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Fondazione è in primis un luogo di ascolto: questa governance in particolare dà all’ascolto dei giovani un valore fondamentale, perché non solo il futuro ma soprattutto il presente appartiene a loro”. Con queste parole la presidente della Fondazione Banco di Napoli Rossella Paliotto ha commentato all’Agenzia Nova il Patto con la next generation sottoscritto oggi tra i candidati sindaco di Napoli e i giovani rappresentanti delle categorie professionali della città. “Dunque – prosegue la presidente - il nostro obiettivo è avere un quadro chiaro della città oggi, fotografandone le luci e le ombre, che purtroppo sono tante”. E sull’evento promosso dalla Fondazione aggiunge: “E’ indispensabile riunire i giovani professionisti per farli lavorare ai tavoli di confronto con la futura amministrazione comunale. Il nostro scopo è creare un momento d’ascolto per elaborare una sintesi per la ripartenza. Questa sintesi è espressa dai giovani in un decalogo di 10 punti indirizzata ai candidati sindaco”. Quello siglato oggi, spiega Paliotto, è un “patto d’onore sul quale la Fondazione vigilerà attraverso un apposito monitoraggio ogni tre mesi, per un aggiornamento sulle innovazioni e i cambiamenti che il prossimo sindaco vorrà portare alla comunità”. Paliotto ha ribadito la fiducia nei giovani, manifestata già attraverso le iniziative dello sportello “Ripartire” che attraverso i professionisti aderenti dà aiuto a commercianti e piccoli imprenditori in difficoltà: “Ripartitore significa lasciarsi alle spalle le difficoltà: i problemi non si possono ignorare ma vanno gestiti con una proiezione ottimista nei confronti del futuro”, conclude la presidente.(Ren)