Napoli: rimosse scritte murarie a Forcella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi è stata rilevata l’apposizione di una scritta muraria inneggiante a Luigi Caiafa, nel rione di Forcella, nella stessa zona ove era già stato rimosso un murales abusivo, dedicato al giovane deceduto in un conflitto a fuoco con le Forze dell’ordine. Nella mattinata di oggi, su disposizione della prefettura, si è provveduto alla cancellazione della scritta, nell’ambito del programma di interventi avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso". L'annuncio in una nota della stessa prefettura napoletana.(Ren)