Sicilia: al via a Taormina la settima edizione della Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia

Dopo il successo delle ultime sette edizioni, l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con la Regione Siciliana, presenta l'edizione 2021 della Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia, che finalmente torna a svolgersi in presenza dopo la versione online del 2020. La manifestazione si tiene a Taormina presso il Palazzo dei Congressi. La Biat rientra tra le iniziative del secondo Piano Export Sud (PES2), un programma di azioni per la promozione dell'internazionalizzazione e dell'innovazione delle imprese, gestito e coordinato dall'Agenzia Ice in collaborazione con gli enti territoriali e i sistemi industriali del Mezzogiorno - finanziato dal Pon Imprese e Competitività 2014 - 2020 e messo a punto dal ministero dello Sviluppo Economico. La giornata odierna è iniziata con la sessione inaugurale alla quale sono intervenuti il sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano (con un videomessaggio), il presidente dell'Agenzia Ice Carlo Ferro e il Sindaco di Taormina Mario Bolognari. Immediatamente dopo l'inaugurazione ha preso il via l'intenso programma di incontri bilaterali, che andrà avanti per 3 giorni nel rispetto di tutte le norme previste dai protocolli anti-pandemia da Covid-19.