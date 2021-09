Napoli: Maresca, bene rimozioni scritte, recuperare legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rimozione della scritta inneggiante a Luigi Caiafa è un importante segnale. Napoli deve recuperare una cultura della legalità, a partire dal dare messaggi chiari ai cittadini. Da uomo delle istituzioni e futuro sindaco, voglio che Napoli diventi la città delle regole. Per questo sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, le mie competenze e la mia serietà. È ora di ribaltare la narrazione negativa in cui la città è imprigionata. Fare di Napoli una città sicura per tutelare i suoi cittadini, accogliere i turisti e attrarre imprenditori: è la nostra priorità". Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)