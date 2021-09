Napoli: Rostan (Misto), con Moderati e Manfredi per rilanciare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di sostenere la lista dei 'Moderati con Manfredi' presentata da Vincenzo Varriale, vicesegretario nazionale e coordinatore regionale dei Moderati, con candidati sia nella lista comunale che in alcune municipalità cittadine è stata dettata dalla necessità di rilanciare le competenze per guidare la città per i prossimi dieci anni. Napoli ha bisogno di un sindaco del dialogo per ricucire e sanare i profondi conflitti istituzionali e sociali che hanno caratterizzato gli ultimi anni dell'amministrazione uscente. Che deve poter contare su una squadra di governo e su un nuovo gruppo dirigente a palazzo San Giacomo che sia all'altezza di vincere la sfida delicatissima per l'utilizzo degli oltre 220 miliardi di euro previsti dal Recovery plan. Solo così potremo recuperare il terreno perduto e tornare a essere una delle capitali europee e, senza ombra di dubbio, la Capitale del Mediterraneo". Queste le parole di Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera. (Ren)