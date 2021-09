Salute: Amitrano (M5s), progetto 'visita medica sospesa' esempio di opportunità da digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita medica sospesa è un bellissimo esempio delle occasioni offerte dalla digitalizzazione perché concede l'opportunità di sostenere le fasce più deboli della popolazione. Ben vengano quindi iniziative di questo tipo, soprattutto in un particolare momento storico". Lo ha detto Alessandro Amitrano (M5s), segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, nel corso del forum "La pandemia e le sfide della digitalizzazione" che si è tenuto oggi a Palazzo Montecitorio: "L'emergenza sanitaria ha evidenziato le carenze del nostro Paese in termini infrastrutturali e ha allo stesso tempo accelerato moltissimo l'evoluzione digitale. I fondi del Pnrr ci permettono finalmente di poter colmare il gap infrastrutturale, di portare la connessione veloce ai cittadini, di sviluppare sistemi avanzati nella pubblica amministrazione e di aiutare le piccole e medie imprese ad entrare al meglio in un mercato globale, semplificando la gestione dei processi aziendali e i rapporti con lo Stato". Gennaro Coppola, ceo di Dottorsemplice ha spiegato: "La visita medica sospesa è un'iniziativa sociale destinata a chi vive una situazione di difficoltà economica. Chiunque può contribuire con una donazione, anche gli stessi medici che fanno parte della piattaforma 'Dottorsemplice', che doneranno una visita medica gratuita al mese per chi ha un Isee inferiore ai 6mila euro". (segue) (Ren)