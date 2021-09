Salute: Amitrano (M5s), progetto 'visita medica sospesa' esempio di opportunità da digitalizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Costanzo Jannotti Pecci, vicepresidente dell'Unione Industriali di Napoli "la digitalizzazione è un'occasione importante per le imprese, ma deve essere democratica: per questo motivo c'è bisogno di infrastrutture. Molte zone del nostro Paese, soprattutto al Sud, potrebbero competere perfettamente nel mercato globale se avessero a disposizione una struttura digitale adeguata. Su questo il PNRR - ha ribadito - sembra dare delle prospettive, ma servono anche dei percorsi di formazione per raggiungere livelli di professionalità adeguati. Per il sistema-impresa, quindi la digitalizzazione è una grande opportunità, ma va resa realmente accessibile per le aziende". (Ren)