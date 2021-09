Calabria: de Magistris, energie rinnovabili non giustificano "ambienticidio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha aggiunto: "L'invasione di questi giganti di ferro - che non producono tanto ossigeno quanto i Giganti della Sila - finora ha causato consumo di suolo agricolo, deviazioni di corsi d'acqua, decimazione di fauna aviaria, rischio di compromissione e inquinamento delle falde acquifere, cancellazione di percorsi rurali e danni paesaggistici. Senza sottovalutare l'incerta aspettativa di un loro corretto smaltimento che potrebbe finire a carico di chi ospita le pale sul suo terreno. Per questo motivo accolgo l'appello di Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, paesaggistico e naturale, che avverte come la Calabria oggi produca già il 43 per cento di energia da Fer, superando di gran lunga il valore del 30 fissato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Italia nostra, inoltre, lancia l'allarme su tre grossi progetti di parchi tra le colline che si affacciano sullo Jonio catanzarese, tra Squillace e Borgia, un tempo Skylletion e Scollation, in cui riecheggia la storia magno greca". Infine ha promesso: "Da presidente della Regione Calabria lo sviluppo eco-sostenibile della regione sarà tra le mie priorità. La promozione del turismo e la riscoperta dei luoghi identitari, dei piccoli borghi, insieme alla valorizzazione delle tradizioni e della memoria, che vibra ancora oggi in queste terre, saranno l'antidoto al male che sta deturpando l'ambiente. L'energia pulita non sarà più uno strumento in mani a pochi eletti, ma una risorsa a cui attingere per portare lavoro, ricchezza e benessere in Calabria. Ai giganti bianchi di ferro, preferiamo i Giganti della Sila". (Ren)