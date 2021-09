Campania: Borrelli (Verdi), no aumento prezzo del pane, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non consentiremo che il prezzo del pane, bene primario, aumenti con tutte le conseguenze negative che esso comporterebbe. Per affrontare questa grave problematica costituiremo un tavolo 'verde' regionale sull'aumento dei prezzi, chiederemo un incontro urgente con il Prefetto di Napoli e con il ministro Patuanelli, affinchè il governo intervenga tempestivamente ed efficacemente per scongiurare questo rischio, che comporterebbe anche una recrudescenza della camorra nel settore della panificazione, ed, infine, promuoveremo una modifica della legge regionale 2/2005 sull'obbligo del confezionamento del pane". E' quanto ha affermato il presidente della commissione regionale Agricoltura, Francesco Emilio Borrelli, nel corso dell'audizione tenuta, stamani, dalla commissione regionale ambiente nell'aula del consiglio regionale della Campania. (Ren)