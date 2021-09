Molise: Gdf Termoli, sequestrati 28 mila litri di gasolio di contrabbando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'esito è emerso che la documentazione non era veritiera e che il prodotto petrolifero indicato come solvente (esente da accise), in realtà apparteneva alla categoria del gasolio per autotrazione e viaggiava in assenza della necessaria documentazione fiscale accompagnatoria e quindi in totale evasione di imposta. L'autista dell'autocisterna è stato denunciato a piede libero per violazione agli artt. 40 e 49 del Tu del 26/10/1995 n. 504 in materia di accise, mentre sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a riscontrare la provenienza e la destinazione del gasolio, al fine di ricostruire l'entità del traffico illecito e individuare eventuali altri soggetti responsabili. "L'attività svolta dai finanzieri- si legge in una nota della Gdf - si inserisce nel dispositivo permanente di contrasto dei traffici illeciti e dei prodotti petroliferi in particolare, nonché alla più ampia tutela dell'economia legale attraverso il contrasto alle frodi sulle accise che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e sensibili effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, anche a causa delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali". (Gru)