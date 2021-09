Sicilia: al via a Taormina la settima edizione della Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma, anche nei mesi di fermo obbligato, siamo sempre rimasti al fianco degli imprenditori siciliani. E particolarmente prezioso, per questa azione di supporto, è stato il lavoro fatto dall’ Export Flying Desk presso l’assessorato regionale alle Attività produttive che, operando “da remoto”, è stato punto di riferimento importante per chi deve quotidianamente confrontarsi con il mercato globale. Adesso l’obiettivo è far sì che le aziende siciliane tornino ad essere leader sui mercati internazionali. Anzi, incrementare sempre più, rispetto ai livelli pre-Covid, qualità e quantità della nostra offerta. La Sicilia è un brand prezioso: lavoriamo per promuoverlo e per lasciarci alle spalle l’annus horribilis dell’export siciliano”, ha concluso. “Grazie ai risultati della campagna vaccinale, tra le più avanzate al mondo, e al supporto del Sistema Paese, Biat torna in presenza in un momento di ripresa dell'economia, del commercio internazionale e dell’export italiano”, ha dichiarato Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia. "E' questo un traguardo importante perché rappresenta un'occasione di incontro e una vetrina internazionale per le nostre PMI innovative e start-up del Mezzogiorno. Mezzogiorno e tecnologia rappresentano un potenziale di crescita sui mercati esteri cui Ice è particolarmente dedicata: abbiamo triplicato l’impegno promozionale per le start-up e siamo presenti coi desk regionali due giorni alla settimana nelle regioni del mezzogiorno. Biat è l’evento per trasformare giovani imprese tecnologiche del mezzogiorno in esportatori abituali. Perché innovazione, digitale e sostenibilità sono i megatrend con i quali confrontarsi per competere sui mercati internazionali. Un grande in bocca al lupo alle 72 aziende italiane e ai 115 investitori partecipanti, per un esito proficuo dei circa 800 incontri B2B organizzati da Ice a Biat 2021, nella splendida cornice di Taormina”. (segue) (Com)